Consulta com astróloga torna-se um pesadelo: descobriu que a mãe lhe mentia desde o nascimento

Há 1h e 36min

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Horóscopo da Verdade». Numa festa, o filho de Joaquina Agostinho conheceu Marília Esteves, uma astróloga, e decidiu consultar os seus serviços. A leitura do mapa astral revelou muito mais do que esperava: a sua mãe escondia-lhe segredos há décadas, incluindo a verdadeira data de nascimento e a identidade do seu pai biológico, que não era o homem a quem chamara pai toda a vida.