Consultoria imobiliária ajuda a encontrar casa de acordo com as possibilidades de cada pessoa! Saiba tudo aqui

No «Dois às 10», Vítor Carvalho e Marta Almeida, da coordenação nacional da DS Mobiliária, falam do estado do mercado imobiliário em Portugal. Um dos problemas que apontam é precisamente a muita procura e a pouca oferta, a subida dos preços de materiais e a falta de mão-de-obra. Os nossos convidados explicam, ainda, a diferença entre a mediação e a consultoria no que toca ao ramo imobiliário.