Consumo de carne de porco mal passada leva à formação de ovo de ténias no cérebro

Há 3h e 5min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Prato do dia».

Há mais de um ano que António toma as refeições no restaurante de Sónia. Recentemente, a sua saúde deteriorou-se e agora não tem dúvidas de que a culpa é do restaurante.

António consumia muitas vezes carne de porco mal passada e depois de vários exames foi-lhe diagnosticado um tumor na cabeça. Contudo, após a operação veio-se a verificar que era um ovo de ténia provocado pela carne mal passada.

Sónia, a dona do restaurante, alega que António é que pedia a carne mal passada e que chegou a alertá-lo.