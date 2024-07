Contas e cachets: a análise de São sobre o futuro de Fábio

Há 15 min

Em «Festa é Festa», São (Sílvia Rizzo) ainda está a pensar no que Fernando disse acerca dos cachets dos atores e conclui que os atores portugueses de novelas, ganham mais do que os atores de filmes americanos. Fernando (Manuel Marques) fica com dúvidas de que seja realmente assim, mas muda de assunto e diz que o importante é que Fábio (Isaac Alfaiate) vai ficar bem na vida. São começa a fazer contas de cabeça e diz que Fábio precisa do apoio da família.