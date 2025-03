Há 18 min

Em «A Sentença», o terceiro e último caso do dia. Luís sonhava há muito tempo abrir um negócio na área da restauração. Depois de meses à procura, encontrou o espaço perfeito numa das mais concorridas ruas do Porto. Já com o contrato assinado e as obras a decorrerem para a abertura do negócio, é surpreendido com uma notícia que o deixa com custos que não esperava.