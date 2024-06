Controlador com as namoradas, Daniel Panelo recorda início da relação com Marlene: «Era uma pessoa extremamente tóxica»

Há 1h e 11min

No «Goucha», recebemos Daniel Pereira, mais conhecido como Panelo, último concorrente expulso do «Big Brother 2024». Revemos imagens da curva da vida do nosso convidado, em que este fala do controlo que exercia sobre as suas namoradas. Este era obsessivo, controlador, possessivo, ciumento, e justifica este comportamento com o facto de ter medo. Veja todas as declarações do mesmo. Daniel Panelo recorda o início do namoro com Marlene.