Conversas de Café - A separação de Ana Guiomar e Diogo Valsassina - Veja a conversa completa

Há 1h e 50min

No «Dois às 10», reunimos Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco para as habituais «Conversas de café». Damos início à rúbrica com o casal de atores Ana Guiomar e Diogo Valsassina, uma das duplas mais queridas da televisão portuguesa, anunciou recentemente a sua separação, após mais de 18 anos de relacionamento. A notícia, que apanhou muitos fãs de surpresa, marca o fim de uma das relações mais duradouras do meio artístico nacional. Os rumores de que João Palhinha e Patrícia Palhares estariam separados começaram há cerca de duas semanas. Esta sexta-feira, 4 de outubro, o internacional português resolveu emitir um comunicado às redações.