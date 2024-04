Conversas de café - Cinha deixa todos de boca aberta com revelação íntima - Veja aqui a conversa completa

Há 3h e 4min

Em «Conversas de café», partilhamos um pouco da entrevista de Márcia Soares à revista «Cristina», a ex-concorrente do «Big Brother» assume que gosta de Francisco Monteiro. Cristina Ferreira conta que Francisco Monteiro tem muito respeito por Márcia. Cristina Ferreira afirma que mais valem estar calados do que inventarem barbaridades e escreverem coisas que magoam as pessoas. Cristina Ferreira revela que as notícias que saíram na imprensa sobre as suas últimas férias foram todas falsas. Partilhamos imagens inéditas do casamento civil de Bruna e Bernardo, na Madeira. Os nossos comentadores riem à gargalhada com a entrada da noiva e o lançar do bouquet. Partilhamos imagens da entrevista de José Castelo Branco a Manuel Luís Goucha. Cristina Ferreira elogia José castelo Branco e afirma que lhe tem muito respeito.