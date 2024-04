Conversas de Café - Cláudio Ramos enerva-se em direto - Veja aqui a conversa completa

Há 1h e 27min

Em «Conversas de Café», Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz debatem com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos as mais recentes novidades do mundo dos famosos. O corte de relações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o filho devido ao polémico caso das gémeas, a sondagem dos membros mais odiados da família real britânica e o motivo que levou à separação de Nuno Markl e Ana Galvão foram alguns dos temas em análise. Mas foi uma foto ternurenta de Idevor Mendonça que gerou confusão em estúdio e levou o apresentador a enervar-se em direto.