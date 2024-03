Conversas de café - Cristina Ferreira faz declaração de amor - Veja aqui a conversa completa

Há 2h e 22min

Nesta rúbrica das «Conversas de Café», Cristina Ferreira elogia a jornalista da TVI/CNN Ana Sofia Cardoso, grávida de seis meses, Cinha Jardim, Merche Romero e Gonçalo Quinaz dão os parabéns à futura mamã. comentamos aparição de Kate Middleton vista em público pela primeira vez desde a hospitalização. Na imagem, é possível ver a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, no carro com a mãe perto do Castelo de Windsor, no Reino Unido. É a primeira aparição pública desde o início do ano. Mas a imagem em questão gerou dúvidas. Cinha Jardim, Merche Romero e Gonçalo Quinaz comentam fase feliz na vida de Bárbara Norton Matos e do namorado João Moura Caetano. Cristina Ferreira reage a notícias da imprensa sobre a sua vida pessoal, faz declaração de amor ao namorado e defende amigos.