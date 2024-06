Conversas de café - Cristina Ferreira reage ao namoro de Francisco Monteiro e Bárbara Parada - Veja aqui a conversa completa

Há 54 min

Em «Conversas de Café», reunimos Cinha Jardim, Merche Romero e Gonçalo Quinaz para comentarem as notícias da atualidade. Já é oficial o namoro entre Francisco Monteiro e Bárbara Parada, revelamos fotos do pedido original e comentamos o pedido. Cláudio Ramos enerva-se com comentários negativos nas redes sociais. Cláudio Ramos comenta fim de relação do ex-concorrente do «Big Brother» Panelo com namorada que tinha antes de entrar na casa. Comentamos a tão esperada primeira aparição pública do ano após se retirar dos holofotes para um tratamento de saúde. Kate Middleton participou do tradicional desfile anual Trooping the Color, uma cerimônia militar que também marca o aniversário do soberano britânico.