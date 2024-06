Conversas de café - Dois nascimentos muito desejados e duas separações muito polémicas- Veja aqui a conversa completa

Há 1h e 15min

No «Dois às 10», em «Conversas de Café» Cinha Jardim, Merche Romero e Gonçalo Quinaz elogiam vídeo com o qual Rita Pereira anunciou que está grávida do segundo filho, dão os parabéns a Mafalda Castro e Rui Simões pelo nascimento do filho Manel e a Kelly Baron e Pedro Guedes pelo nascimento do filho Miguel. Comentam fim da relação de Bárbara Norton de Matos e João Moura Caetano e de Sara Sistelo e Moisés Figueira.