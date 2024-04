Conversas de café - Merche Romero esclarece polémica - Veja aqui a conversa completa

Há 28 min

Em «Conversas de café», Merche Romero esclarece polémica. Depois de ter anunciado no programa que estava noiva, vieram desmentir a notícia e até disseram que a comentadora da TVI nem tinha namorado. Merche esclarece tudo e deixa recado. Os nossos comentadores dão os parabéns a Idevor Mendonça que foi pai do pequeno Idevor. Dânia Neto e Luís Matos casaram em segredo, em Coimbra, no dia 13 de abril. Cláudio Ramos afirma que estava tudo muito bonito. Os nossos comentadores falam da nova tatuagem de Edmundo em homenagem a Angélico. Cláudio Ramos recorda a última vez que esteve com o cantor. Os nossos comentadores analisam notícia em que ex-namorada de Ricardo Pereira acusa o ator de traição.