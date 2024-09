Há 1h e 33min

No «Dois às 10», em «Conversas de café» Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco comentam rumores de romance entre João Moura Caetano com irmã de Luciana Abreu, nova silhueta de Kátia Aveiro e capa da «Forbes» com Rita Pereira que anunciou que vai ter uma menina.