Há 1h e 4min

No «Dois às 10», Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz comentam fotos do casamento de Merche Romero que casou nas Maldivas, imagens do casamento de Liliana Aguiar e Francisco Nunes, rumores de que João Moura Caetano terá reencontrado o amor ao lado da ex-cunhada, Luísa Abreu. Forma física de Pedro Teixeira, aos 43 anos, também é tema de conversa.