Conversas de café - veja aqui a conversa completa

Há 2h e 21min

Nesta rúbrica das «Conversas de Café», falamos do nascimento do segundo filho de Jéssica e Rui Pedro, de Luciana Abreu que alegadamente terá sido abandonada por João Moura Caetano no aeroporto, Claúdio Ramos recorda história com um ex-namorado e falamos de escândalos que envolvem a Família Real Britânica e a Família Real Espanhola.