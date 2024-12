Há 53 min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Receita secreta».

Madalena tem uma pequena confeitaria onde os produtos que vende são feitos com receitas de família. Há dois anos, contratou uma pasteleira a quem revelou alguns do segredos. Para seu espanto, a funcionária despediu-se recentemente e abriu uma pastelaria, acusando-a de ter roubado as receitas.