Coração de Mãe - A saúde de Raimundo está em risco e Silvestre já desconfia

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Na novela «Coração de Mâe», Raimundo (Virgílio Castelo) encontra-se com o Doutor Navarro e rejeita qualquer tratamento, enquanto Silvestre (Pedro Granger) começa a suspeitar que o pai lhe esconde um problema grave de saúde. Enquanto Raimundo vive um momento descontraído com Matilde (Júlia Vale) e Fonzie (Dinis Lima), Silvestre reforça junto de Antónia (Maria José Paschoal) as suspeitas sobre o verdadeiro estado de saúde do pai. Silvestre confronta Raimundo sobre o encontro com o Doutor Navarro, mas este evita esclarecer a situação e tenta desvalorizar as suspeitas.