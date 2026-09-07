Coração de Mãe - A vida de Linda muda para sempre: Guga encontra a mãe inconsciente após discussão violenta

Há 3h e 46min

Na novela «Coração de Mãe», Linda da Silva (Joana Solnado) começa o dia a tratar da roupa e das tarefas domésticas, revelando a serenidade, a simplicidade e a força com que enfrenta uma vida modesta.

Ao chegar, respira de alívio por não ver a carrinha de Sérgio Pires (Rui M. Silva), mas ele surge inesperadamente.

Enquanto Verónica da Silva (Yasmin Silva) o recebe com entusiasmo, Gustavo da Silva (Guga) (Bruno Rodrigues) mantém-se apreensivo.

Durante o almoço, Sérgio transforma uma conversa banal numa discussão violenta, acusando Linda de traição. Ela protege os filhos e manda-os sair da mesa enquanto o conflito se agrava.

Para proteger Verónica, Guga leva-a para o quarto e coloca-lhe headphones, tentando poupá-la aos gritos e ao som da violência que se instala na casa.

Ao encontrar Linda inconsciente, Guga entra em pânico e liga para o 112, seguindo as instruções do operador até à chegada do socorro. Bombeiros e polícia acorrem ao local. Apesar da resistência de Linda em abandonar os filhos, João Costa (Diogo Morgado) convence-a a seguir para o hospital, prometendo cuidar deles.