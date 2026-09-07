Após o trabalho no resort, Linda (Joana Solnado) descontrai com os colegas, enquanto Bento (Paulo Rocha) a observa cada vez mais fascinado.
Bento tenta seduzir Linda de forma arrogante, mas é firmemente rejeitado, o que apenas aumenta a sua obsessão. No dia seguinte, Bento encarrega Silvestre (Pedro Granger) de investigar a vida de Linda, justificando o interesse tanto por motivos pessoais como estratégicos.
Coração de Mãe - Bento tenta seduzir Linda
Há 3h e 35min
Após o trabalho no resort, Linda (Joana Solnado) descontrai com os colegas, enquanto Bento (Paulo Rocha) a observa cada vez mais fascinado.