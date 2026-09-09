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Coração de Mãe: Linda aceita jantar com Bento e é surpreendida

Há 2h e 25min
Coração de Mãe: Linda aceita jantar com Bento e é surpreendida - TVI

Na novela «Coração de Mãe», Linda (Joana Solnado) conta a Rute (Sara Carinhas) que conseguiu emprego no catering e relata o novo encontro com Bento (Paulo Rocha). As duas desconfiam das suas intenções, até que Linda recebe um inesperado convite para jantar. Linda aceita encontrar-se com Bento para jantar, mas é surpreendida ao descobrir que Guilherme Noronha também está presente, deixando em aberto a possibilidade de uma solução para ajudar Guga (Bruno Rodrigues).
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