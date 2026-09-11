Coração de Mãe: Silvestre engana Alzira e obriga-a a admitir que mentiu em tribunal

Há 1h e 27min

Em «Coração de Mãe», disfarçado de antigo colega de Sérgio, Silvestre (Pedro Granger) aproxima-se de Alzira e começa a manipulá-la para obter informações que possam alterar o processo de Guga (Bruno Rodrigues).

Bento (Paulo Rocha) pressiona Silvestre pelos resultados do plano com Alzira e fica satisfeito ao saber que ela está prestes a cair na armadilha.

Silvestre consegue que Alzira admita ter mentido em tribunal para proteger a memória de Sérgio. Depois de gravar a confissão, propõe-lhe uma forma de corrigir o erro cometido.