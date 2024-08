Corcovada abre o seu coração com Manel: «Acho que a Laidinha é capaz de não ser a mulher certa para si»

Há 55 min

Em «Festa é Festa», Corcovada (Maria do Céu Guerra) pede para a deixarem a sós com Manel, para ter uma conversa com ele e todos se levantam. Manel (Vitor Norte) fica preocupado e pergunta o que se passa. Corcovada desconfia que Laidinha não tenha as melhores intenções para com Manel e ele acha que Corcovada está com ciúmes. Corcovada pergunta-lhe se confia em Laidinha e ele diz que às vezes sim, outras vezes não.