Corcovada abre os olhos a Aurélio: «Uma mulher quando está com o coração destroçado perde o apetite!»

Há 2h e 30min

Em «Festa é Festa», estão todos deliciados a comer as sapateiras. Abel (Júlio César) refila que aquilo lhe faz mal, mas até lambe os dedos. Aurélio (Manuel Marques) estranha que Quina (Maria Rueff) não esteja à mesa com eles e Manel (Vítor Norte) dá a entender que a culpa é dele, mas Aurélio não percebe. Corcovada (Maria do Céu Guerra) é mais explícita e diz que ela não está ali porque está com o coração destroçado.