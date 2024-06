Corcovada, caipirinhas e a surpresa de Laidinha para Manel

Há 1h e 0min

Em «Festa é Festa», estão os três muito animados, fruto das caipirinhas que beberam, mas Manel (Vítor Norte) está preocupado com as horas que aquilo pode demorar, pois sabe que tem de pagar a Laidinha (Valéria Carvalho). Corcovada (Maria do Céu Guerra) põe música e Manel avisa Laidinha que não lhe vai pagar para dormir ali. Laidinha fica ofendida e dá a entender que quer dormir ali com Manel, mas fora de personagem. Manel não esperava por aquilo.