Corcovada chama à atenção a Sr. Manuel: «Não diga isso! Não está a ver bem!»

Há 39 min

Em «Festa é Festa», Corcovada (Maria do Céu Guerra), entusiasmada, mostra a Manel (Vitor Norte) as fotos das lojas chinesas que quer visitar em Lisboa. Manel acha que são iguais à loja onde costumam ir, mas o importante é que Corcovada se divirta. Corcovada diz que Manel também se vai divertir, pois vai com ela. Manel não quer acreditar que aquilo lhe está a acontecer.