Corcovada conta episódio caricato: «Fui apanhada várias vezes quando era jovem»

Há 2h e 41min

Em «Festa é Festa», Ana Carolina (Beatriz Barosa) conversa com Corcovada (Maria do Céu Guerra) sobre o que se passou. Corcovada é compreensiva e diz que também foi apanhada algumas vezes. Ela diz que o amor e o sexo são as coisas mais naturais entre duas pessoas que gostam uma da outra e não há que ter vergonha disso. Ana Carolina agradece as palavras da avó e diz-lhe que é a pessoa mais lúcida que conhece.