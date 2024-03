Corcovada dá lição às mulheres da aldeia: «Quero estar do lado das pessoas que fazem história!

Há 41 min

Em «Festa é Festa», O treino das Cheerleaders está a decorrer com Corcovada (Maria do Céu Guerra), Celeste e Ivone (Maria Emília Correia) muito entusiasmadas, contrastando com Glória (Catarina Avelar) e Quina (Maria Rueff) que não têm jeito nenhum para aquilo e estão cansadas. Corcovada diz que decidiu fazer uma claque com mulheres mais velhas para mudar o paradigma das coisas, mas ninguém é obrigada a ficar e podem ir para casa fazer naperons. Ficam todas motivadas.