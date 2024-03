Há 1h e 27min

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves) tenta esclarecer o que Corcovada (Maria do Céu Guerra) quer dizer com prestar contas. Ela explica de forma muito clara que quer saber onde é gasto o dinheiro e quer ver as faturas que o comprovam. Corcovada refere ainda que tem uma palavra a dizer sobre as opções do treinador. Albino e Tomé (Pedro Teixeira) não ficam nada agradados, embora finjam que sim.