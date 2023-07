Corcovada é obrigada a fazer o teste do balão. Será que tem álcool no sangue?

Ontem às 22:07

Em «Festa é Festa», Corcovada (Maria do Céu Guerra) está toda entusiasmada por ter sido mandada parar e confessa que sempre gostou de ver um homem de farda. Quina (Maria Rueff) está cheia de medo e vai ter com Manel (Vítor Norte). Este diz que vai correr tudo bem, mas finge-se apreensivo quando percebe que Corcovada vai ter de soprar no balão. Corcovada está empolgada por fazer o teste de alcoolemia, pois nunca tinha feito nenhum.