Há 2h e 25min

Em «Festa é Festa», São (Sílvia Rizzo) vai ter com Corcovada (Maria do Céu Guerra) ao quarto, mas ainda está abalada com o aparato que viu na sala. Corcovada faz questão de dizer que viu pessoas felizes e São acaba por concordar. Corcovada e Ivone (Maria Emília Correia) revelam que estiveram a trocar ideias sobre o concurso de misses e lembraram-se que São podia ficar encarregue do guarda-roupa. São fica muito entusiasmada.