Corcovada fica admirada com afirmações de Gabanna e tem vontade de acabar com a equipa

Há 31 min

Gabanna (Bruno Cabrerizo) comenta com Corcovada (Maria do Céu Guerra) e Abel (Júlio César) que é só gente doida na equipa e nem Teixeira (Rui Melo) se safa. Gabanna diz que o mais fácil era despedir toda a gente. Corcovada fica muito admirada com aquelas afirmações e tem vontade de acabar com a equipa. Ao perceber isso, Gabanna dá a volta à conversa e diz que não poderia haver melhor equipa para treinar do que aquela.