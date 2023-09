Há 40 min

Em «Festa é Festa», a atuação das raparigas acaba e ouve-se uma enorme salva de palmas. Os idosos estão muito felizes e Corcovada (Maria do Céu Guerra) comove-se. Ela anuncia que vai passar a haver bailarico mais regularmente naquela casa e todos festejam. As raparigas abdicam do cachet e decidem atuar de graça, como forma de homenagearem o centro de dia. Todos voltam a festejar.