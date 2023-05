Corcovada fica deslumbrada com sugestão de Ivone: «Isso é uma ótima ideia!»

Há 2h e 13min

Em «Festa é Festa», Corcovada (Maria do Céu Guerra) e Ivone (Maria Emília Correia) estão de volta de papeladas e amostras de tecidos, a prepararem o concurso de misses. Ivone diz que gosta de trabalhar com Corcovada, pois ela é despachada. Ivone sugere oferecerem uma viagem à vencedora do concurso e Corcovada oferece-se para pagar.