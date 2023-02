Ontem às 22:41

Em «Festa é Festa», Corcovada (Maria do Céu Guerra) está feliz pelos jovens terem tomado a iniciativa de organizar o Carnaval e sugere que o tema sejam as comédias clássicas do cinema português. Os jovens gostam da ideia e dizem que vai de encontro ao que já tinham imaginado. Corcovada quer saber tudo o que eles já tinham planeado e todos se mostram entusiasmados.