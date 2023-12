Corcovada não está surpreendida: «Isso é a especialidade dos homens da Bela Vida!»

Há 1h e 5min

Em «Festa é Festa», António (Luis Simões) conversa com Corcovada (Maria do Céu Guerra) sobre o que se passou. Está triste e envergonhado. Corcovada quer saber o que lhe passou pela cabeça para se ir enfiar na Toca. António lá lhe conta a alhada em que Jorge (Manuel Melo) se meteu e que foi lá para tentar salvá-lo, mas acabou com o seu casamento destruído. Corcovada não consegue deixar de achar graça e diz que foi tudo um grande disparate.