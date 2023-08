Há 2h e 54min

Em «Festa é Festa», Carlos (Rodrigo Paganelli) já está na saga de mudar cortinados e Corcovada (Maria Do Céu Guerra) mostra-se indecisa sobre quais colocar. Carlos diz que já tinha saudades de mudar cortinados, mas Corcovada afirma que vai poder matá-las várias vezes. Apesar do esforço e tensão com Ana Carolina (Beatriz Barosa), Carlos está muito feliz por estar de volta.