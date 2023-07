Corcovada quer saber tudo sobre o jantar romântico de Quina e Aurélio: «Uns pormenores mais picantes»

Há 2h e 14min

Em «Festa é Festa», Corcovada (Maria do Céu Guerra) quer saber tudo sobre o jantar com Aurélio (Manuel Marques), mas Quina (Maria Rueff) diz que não há nada para contar e que já se enervou com Manel (Vitor Norte) por causa disso. Corcovada pergunta-lhe o que se passou e Quina diz que ele embirrou com o gelado frito. Corcovada acha que Manel tem ciúmes, mas como Quina não faz ideia disso, não percebe as insinuações de Corcovada.