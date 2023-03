Há 1h e 10min

Em «Festa é Festa», ficam todos sem perceber onde Corcovada (Maria do Céu Guerra) quer chegar. Ela diz que não há centro de dia na Bela Vida, mas vai passar a haver. Todos dizem que as obras iam demorar muito tempo, mas Corcovada não pretende fazer obras, pois quer fazer o centro de dia ali em casa. Estão todos a processar a ideia de Corcovada e a pensar no que isso implica.