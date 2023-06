Corcovada sente-se orgulhosa com o concurso de Misses: «Este concurso tem uma coisa particular!»

Há 1h e 44min

Em «Festa é Festa», Corcovada (Maria do Céu Guerra) está radiante pelo dia do concurso de misses ter finalmente chegado. Abel (Júlio César) ainda está surpreendido por ela e Ivone (Maria Emília Correia) terem levado mesmo aquela ideia para a frente. Corcovada diz que a festa é para todas as mulheres, independentemente da idade, e Abel elogia-a. Manel (Vítor Norte) está irritado por ter fome e não poder entrar na cozinha, por lá estarem Quina (Maria Rueff) e Ivone (Maria Emília Correia) a preparar-se para o concurso.