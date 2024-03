Corpo mutilado encontrado dentro de saco do lixo - Tatuagem na nádega pode ajudar na identificação

Hoje às 12:28

No «Dois às 10», a repórter Carolina Resende Matos faz a atualização do caso de corpo encontrado no lixo. Os trabalhadores responsáveis pela recolha do lixo em Lisboa alertaram as autoridades, que confirmaram que no interior do saco do lixo estava parte de um corpo (da cintura para baixo) de um homem, uma pequena tatuagem numa nádega poderá facilitar a identificação da vítima, caso seja uma característica de alguém dado como desaparecido ou que já tivesse sido identificado pelas autoridades.