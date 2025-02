Corrupção, envenenamento e segredos: o que levou Marta a perder o emprego?

Há 27 min

Marta trabalhava num departamento jurídico de uma empresa de importações e exportações. Foi logo após o evento de Natal de 2023, no qual um colega foi alegadamente envenenado, o que veio a causar danos físicos e psíquicos. Foi Marta que ficou a substituir o ex-colega, que tinha começado uma investigação secreta sobre corrupção que envolvia colaboradores da empresa.

Gervásio acabou por se afastar, pediu reforma antecipada, contudo, surgiu no evento de Natal de 2024 e entregou um dispositivo de dados à administração da companhia. Marta foi despedida no dia seguinte e suspeita que a culpa do despedimento é do colega.

Marta quer saber o que Gervásio entregou à administração.