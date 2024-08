Há 3h e 6min

Na Atualidade do «Dois às 10», ficamos a par do caso de uma mulher idosa que foi cremada por engano em troca de corpos, em Portimão. Segundo a notícia, a medicina legal trocou os corpos e mandou cremar a idosa que pediu para ser enterrada. A repórter encontra-se no local e dá-nos todos os detalhes do sucedido.