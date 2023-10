Crime bizarro: homem violento obrigava a mulher a bater na sua amante

Há 2h e 15min

No «Dois às 10», abordamos os detalhes do caso insólito em que um homem, em prisão domiciliaria, ameaçava e batia na mulher com a qual vive para que esta fosse ter com a ex-amante deste homem e fosse violenta com a mesma. O agressor foi condenado a 4 anos de prisão.