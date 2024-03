Hoje às 11:15

No «Goucha», Cristiana Jesus fala-nos do seu filho, o Guilherme, do desafio da maternidade e das grandes críticas que recebeu quando estava a amamentar. A ex-concorrente da Casa dos Segredos foi alvo de muitos comentários negativos por amamentar em espaços públicos. Era criticada principalmente por mulheres, segundo diz.