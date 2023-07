Cristiana Jesus sobre novo projeto de dança: «Cada um deles tem uma história para contar»

Há 1h e 58min

No «Dois às 10», Cristiana Jesus e Cláudio Alegre, o casal que se formou no «Casa dos Segredos 6», falam do projeto de dança que criaram com o objetivo de chamar atenção para os preconceitos que as crianças sofrem na escola.