Cristiano: «Nunca vi o meu filho, não sei como ele é e se é parecido comigo»

Há 1h e 51min

No «Dois às 10», Cristiano Rocha conta que, em outubro de 2023, começou a ter dores de cabeça fortes e constantes. Tratava-se de um tumor na cabeça, que o levou ao bloco operatório e o deixou com sequelas graves, como a cegueira e a perda de equilíbrio. A mulher Joana estava grávida de cinco meses quando tudo aconteceu. O casal está a passar um dos melhores e piores momentos da vida deles. O filho do casal tem agora oito meses e Cristiano lamenta o facto de nunca ter conhecido o filho.