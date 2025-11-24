Cristiano Ronaldo atinge 950 golos com pontapé de bicicleta espetacular

Há 57 min

No «Diário da Manhã», exibimos o golo 950 de Cristiano Ronaldo. O histórico golo que contribuiu para este número redondo foi concretizado aos 88 minutos, no jogo frente ao Al-Hazm, no passado dia 25 de outubro de 2025. O tento selou a vitória do Al-Nassr por 2-0 na Saudi Pro League (Liga Saudita), após o golo inaugural de João Félix. Esta marca consolida-o como o melhor marcador de sempre e reforça o seu impacto no futebol mundial, já na reta final da sua carreira de mais de 20 temporadas.