Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Cristiano Ronaldo atinge 950 golos com pontapé de bicicleta espetacular

Há 57 min
Cristiano Ronaldo atinge 950 golos com pontapé de bicicleta espetacular - TVI

No «Diário da Manhã», exibimos o golo 950 de Cristiano Ronaldo. O histórico golo que contribuiu para este número redondo foi concretizado aos 88 minutos, no jogo frente ao Al-Hazm, no passado dia 25 de outubro de 2025. O tento selou a vitória do Al-Nassr por 2-0 na Saudi Pro League (Liga Saudita), após o golo inaugural de João Félix. Esta marca consolida-o como o melhor marcador de sempre e reforça o seu impacto no futebol mundial, já na reta final da sua carreira de mais de 20 temporadas.

Mais Vistos

Expulsão surpreendente: concorrente deixa a casa com a votação mais renhida da temporada

Secret Story
Hoje às 00:20
1
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

Secret Story
Hoje às 00:40
2

O momento mais emocionante da gala do Secret Story: Pedro Jorge e Marisa choram com surpresa dos filhos

Secret Story
Ontem às 23:13
3

Película aderente nas calhas das janelas: aprenda o truque para resistir ao frio usado na Turquia

Dois às 10
21 nov, 16:00
4

Tenho 52 anos e envolvi-me com a filha do meu melhor amigo: «Nunca fui tão feliz, mas não sei como lhe contar»

V+ TVI
22 nov, 10:06
5

Deixaram as filhas de 9 e 4 anos sozinhas em casa no Natal com refeições congeladas e partiram de férias para o México

Dois às 10
21 nov, 14:30
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

O momento mais emocionante da gala do Secret Story: Pedro Jorge e Marisa choram com surpresa dos filhos

Secret Story
Ontem às 23:13

O detalhe que poucos conhecem sobre a relação de Nuno Markl com a famosa ex-companheira

Dois às 10
Há 1h e 18min

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus é agressivo com Vivi à frente dos filhos

Novelas
Há 1h e 31min

Ela foi um ícone de beleza nos anos 90 e hoje ajuda a transformar a vida de outras pessoas

V+ TVI
21 nov, 16:35

Expulsão surpreendente: concorrente deixa a casa com a votação mais renhida da temporada

Secret Story
Hoje às 00:20

AVC de Nuno Markl: a pessoa que estava ao lado do humorista e que o salvou ao ligar para o 112

Dois às 10
Há 1h e 44min

TVI PLAYER

Inédito: Emocionado, Pedro abandona a cadeira quente e vai para o confessionário

Secret Story
Há 1h e 10min

Secret Story 9 - Gala - 23 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:30

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

Secret Story
Hoje às 00:40

Por decisão da Voz, Marisa é obrigada a tomar uma posição na casa

Secret Story
Há 47 min

O público decidiu: Conheça o concorrente expulso

Secret Story
Hoje às 00:09

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

Secret Story
Hoje às 00:38
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Gonçalo Quinaz mostra indignação: «Não consigo perceber como é que se perde uma Marisa Susana e se deixa na casa uma Inês»

Dois às 10
Há 2 min

Indignado com a saída de Marisa Susana, Cláudio Ramos afirma: «Ela só sai porque…»

Dois às 10
Há 9 min

Goucha e Sara Prata de joelhos no estúdio: Que artista português os levou a implorar pela sua presença?

Funtástico
Há 52 min

Manuel Luís Goucha elogia árvora de natal de ator português mas solta um: «Enganou-se...»

Funtástico
Há 55 min

Sobe e desce dos combustíveis: Preço do gasóleo aumenta, mas o da gasolina baixa

Diário da Manhã
Há 56 min

Cristiano Ronaldo atinge 950 golos com pontapé de bicicleta espetacular

Diário da Manhã
Há 57 min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência

Novelas
Ontem às 09:12

Exclusivo «A Protegida»: JD rejeita Mónica e vai-se embora

Novelas
Há 27 min

«Não está tudo bem»: Atriz famosa mostra realidade dura por trás das redes sociais

Novelas
Ontem às 08:35

«A cabeça não descansa»: Cristina Ferreira abre o coração e mostra como tem enfrentado desafios

Novelas
22 nov, 16:10

«Menti com toda a confiança»: Rita Pereira cria momento épico ao tatuar famoso

Novelas
Ontem às 16:10

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy apanha o homem que Maria de Fátima contratou para a sabotagem

Novelas
Há 53 min