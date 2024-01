Cristiano Ronaldo juntou a família para festejar o aniversário da mãe. Veja o presente surpresa do craque!

Há 1h e 59min

No «Dois às 10», no segmento Conversas de Café, vemos imagens da festa de aniversário de Dolores Aveiro, mãe do craque de futebol Cristiano Ronaldo. A passagem de ano de Cristiano Ronaldo e companhia foi no Funchal, com vista privilegiada para o fogo de artifício. Houve bebida, comida, a atuação de Luan Santana, que voltou para casa com um presente muito especial.CR7, a companheira, Georgina Rodríguez, e o filho mais velho, Cristiano Jr., passaram o ano novo na Madeira e, depois de aterrarem, foram diretos para o hotel Savoy Palace. A família convidou o cantor brasileiro Luan Santana para um concerto privado no último dia do ano.