Há 2h e 12min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Cristina Afonso, que cegou aos 20 anos após uma cirurgia às cataratas. Com 52 anos, a nossa convidada recorda o que fez na sua vida depois do resultado da operação, e fala-nos das barreiras que limitam a inclusão de pessoas com o mesmo problema que o seu. Cristina fala-nos da sua formação em música e «corrige» uma palavra usada em direto.